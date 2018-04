Siria, Calderoli: attacco è violazione del diritto internazionale

Roma, 14 apr. - "Quando uno Stato sovrano viene attaccato da un altro Stato, senza autorizzazione dell'Onu, siamo di fronte ad una violazione del diritto internazionale. Era quello che aveva fatto l'Iraq di Saddam Hussein contro il Kuwait, scatenando una guerra che veniva giustamente definita 'di liberazione'". Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato rilevando che "l'attacco missilistico contro la Siria deciso da Washington, Londra e Parigi, rappresenta in attacco ad uno Stato sovrano, non legittimato da nessuna risoluzione ONU e senza che si sia potuto realmente verificare che il regime di Assad abbia effettivamente utilizzato armi chimiche contro i ribelli. A questo punto - rileva Calderoli - è inutile continuare ad avere l'ONU, è inutile chiedere a dittatori o sultanati vari di rispettare le norme internazionali se poi a violarle sono le principali democrazie occidentali".

L'ONU, spiega l'esponente leghista, "in teoria dovrebbe intervenire dopo l'attacco degli Stati Uniti alla Siria, invece tace: meglio allora chiudere questi costosi organismi internazionali se tanto poi si agisce solo in base alla legge del più forte o del più armato. Poi su queste 'armi chimiche' vediamo cosa verrà fuori, perché ci ricordiamo bene delle fantomatiche 'armi di distruzioni di massa' di cui doveva disporre il regime di Saddam: abbiamo fatto una guerra per distruggerle, salvo poi scoprire che non c'erano...".