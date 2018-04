Bper, assemblea elegge nuovo cda, vince lista 1 con 73% voti

Modena, 14 apr. - L'assemblea dei soci di Bper Banca ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione. La lista 1, quella proposta dal cda uscente e sostenuta dai principali grandi soci della banca, ha ottenuto il 73,4% delle preferenze: porta in consiglio 12 persone, tra cui l'attuale amministratore delegato, Alessandro Vandelli. Tre, invece, sono gli eletti rappresentanti della lista 2 presentata dai fondi di investimento, che ha ottenuto il 26,5% dei voti.

Entrano in consiglio d'amministrazione Alessandro Vandelli, Riccardo Barbieri, Massimo Belcredi, Mara Bernardini, Luciano Filippo Camagni, Giuseppe Capponcelli, Pietro Ferrari, Elisabetta Gualandri, Ornella Moro, Mario Noera, Rossella Schiavini e Valeria Venturelli della lista 1. Tra loro anche il presidente di Confindustria Emilia-Romagna, Ferrari, uno dei favoriti per la presidenza di Bper Banca. Per la lista 2 sono stati eletti Roberta Marracino, Alessandro Foti e Marisa Pappalardo.