Siria, Pentagono: non vogliamo il conflitto in Siria

Washington, 14 apr. - Gli Usa non cercano in conflitto in Siria. Lo ha sottolineato la portavoce del Pentagono Dana White, precisando che l'intervento coordinato con Francia e Gran Bretagna su obiettivi militari siriani ha colpito con successo tutti gli obiettivi prefissati stanotte. I raid hanno "colpito con successo tutti gli obiettivi" ha detto White. "Non cerchiamo il conflitto in Siria, ma non possiamo permettere violazioni tanto gravi del diritto internazionale" ha detto White. "Abbiamo colpito con successo tutti gli obiettivi. I raid sono stati giustificati, legittimi e proporzionati" ha aggiunto, durante il briefing insieme al generale Kenneth McKenzie, consigliere militare del presidente Usa Donald Trump.