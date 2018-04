Roma, 14 apr. - "Non ritengo che ci siano eletti o elettori pericolosi. Chi lo dice è irriconoscente verso la democrazia". Lo ha detto Matteo Salvini in una diretta Facebook con chiaro riferimento all'attacco verso M5S fatto nei giorni scorsi da Silvio Berlusconi, che ha accusato i grillini di essere un pericolo per la democrazia.