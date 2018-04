Salvini a Berlusconi e Di Maio: avete rotto le palle

Roma, 14 apr. - "Smettetela con gli insulti, con le ripicche, con i veti, con le polemiche. Se ciascuno fa un passo a lato si costruisce". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, in una diretta facebook facendo in particolare chiaro riferimento alla polemica in corso in questi giorni tra Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio (e Alessandro Di Battista).

Il leader del Carroccio non ha dubbi, "c'è una vita reale che dice di smetterla e dice di pensare alla cancellazione della legge Fornero, all'immigrazione clandestina, all'emergenza lavoro, all'aiuto da dare alle partite Iva. Una vita reale che dice di smetterla di rompervi le palle, di rompere le palle. Sono ai limiti della pazienza - ha avvertito Salvini - o si parte e si costruisce o torniamo dagli italiani per un voto chiaro. E allora facciamo da soli".