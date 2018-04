Vinitaly, apre con curiosità Made in Italy in stand Coldiretti

Roma, 14 apr. - Le curiosità del vino Made in Italy sono protagoniste all`inaugurazione del Vinitaly nello stand della Coldiretti dove saranno mostrate le esperienze più originali dalla vigna alla cantina, dall`imbottigliamento all`etichettatura. L`appuntamento è per domenica 15 aprile alle ore 9.30 al Vinitaly nello stand della Coldiretti nel Centro Servizi Arena - stand A, tra il padiglione 6 e 7.

Con l`occasione sarà presentata l`analisi sui numeri del vino Made in Italy con un focus sulla prima 'borsa' dei vini italiani e la mostra delle bottiglie che hanno avuto il maggior incremento delle vendite in Italia nell`ultimo anno. Alle 15.30 nella sala Rossini la Coldiretti organizza l`incontro "La tutela delle denominazioni in Europa e nel mondo" con gli interventi, tra gli altri, del direttore di Ismea Raffaele Borriello, del presidente di Assoenologi Riccardo Cotarella e del primo vicepresidente della commissione Agricoltura del Parlamento Europeo Paolo De Castro con le conclusioni del presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo.

Nello stand Coldiretti fino alla chiusura del Vinitaly di mercoledì 18 aprile si alterneranno nei diversi giorni esposizioni, dimostrazioni pratiche, mostre ed analisi mirate alla promozione e difesa del vino italiano nel mondo.