Salvini: vicenda Siria ha accelerato formazione nuovo governo

Roma, 14 apr. - La vicenda siriana "porta in chiave italiana una accelerazione nella formazionen del nuovo governo". Lo ha detto Matteo Salvini nel corso di una diretta Facebook.

"Io - ha aggiunto - continuo a mantenere un atteggiamento zen, costruttivo, di buon senso" e quindi "non capisco gli insulti delle ultime ore. Non capisco Di Battista così come non capisco Berlusconi".

Un governo, ha sottolineato Salvini, "deve nascere per dare risposte ai cittadini ma fino a che l'insulto viene riconosciuto, fino a che continueranno così non se ne esce, non si va lontano".