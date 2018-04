Primo anno di Macron: tante riforme ma francesi restano ... -3

Parigi, 14 apr. - Sul piano internazionale, l'azione riformista e il dinamismo del nuovo capo dello Stato hanno considerevolmente migliorato l'immagine della Francia all'estero.

Ma i suoi ambiziosi progetti di riforma dell'Europa, di cui vuole accrescere l'integrazione e il ruolo internazionale, si scontrano per il momento con la reticenza dei Paesi del Nord che predicano il rigore. Il presidente della Repubblica francese tenta anche di rinnovare le relazioni fra l'Europa e l'Africa spingendo verso rapporti di partenariato piuttosto che sugli aiuti. E, decidendo di attaccare stanotte, insieme a Usa e Gran Bretagna, obiettivi siriani, Emmanuel Macron si propone ache come capo di guerra.

Utilizzando tutti i poteri che gli attribuisce la Quinta Repubblica, Emmanuel Macron vuole anche "cambiare le mentalità" esaltando regolarmente valori come lo sforzo individuale, il successo dei "primi di cordata che trascinano gli altri" e le pari opportunità, piuttosto che la redistribuzione dei redditi, cara alla sinistra. La sua parola d'ordine, il pragmatismo rende, secondo lui, le sue scelte inevitabili e di buon senso. Al punto che rivendica un "umanismo pragmatico" in merito alla sua legge asilo-immigrazione, criticata dalla sinistra e da alcuni membri della sua maggioranza. Ma sulle sue scelte politiche e sociali, come sulle sue relazioni con alcuni discussi leader internazionali - da Donald Trump a Vladimir Putin all'egiziano Abdel Fattah al Sisi - questo "nel contempo" che lo ha fatto eleggere lo obbliga ad un delicato equilibrismo.