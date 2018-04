Primo anno di Macron: tante riforme ma francesi restano... -2

Parigi, 14 apr. - Per avviare queste riforme, Macron ha potuto approfittare di un quadro economico roseo, con una crescita accelerata al 2% nel 2017 - invece dell'1,5% previsto - e una disoccupazione in calo, che hanno permesso una riduzione del deficit pubblico più forte del previsto. Nel 2017 per la prima volta da dieci anni, il deficit pubblico francese è tornato sotto il 3% del Pil, attestandosi al 2,6%.

La popolarità del tandem che guida il Paese è calata ma i francesi preferiscono aspettare prima di giudicare, secondo i sondaggi. Le prossime riforme sono ancora più delicate, in particolare l'annunciata armonizzazione dei trattamenti pensionistici, vero vaso di Pandora.

Eletto sulla promessa di una politica sia di sinistra sia di destra, Emmanuel Macron è ormai considerato come orientato nettamente a destra, secondo i sondaggi, in particolare per la soppressione parziale dell'imposta sui patrimoni di un progetto di legge sull'immigrazione ritenuto severo per coloro che non beneficeranno del diritto d'asilo. La fiducia in Macron è di conseguenza calata nelle classi popolari, dove non supera il 27%, e nelle classi medie (-6 punti al 41%), mentre, parallelamente, è aumentata fra i quadri, raggiungendo quota 65%, secondo un recente sondaggio Elabe. (segue)