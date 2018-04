Primo anno di Macron: tante riforme ma francesi restano tiepidi

Parigi, 14 apr. - In un anno di presidenza Emmanuel Macron ha già messo in cantiere una gran parte del suo programma di riforme di ispirazione liberale, determinato a portarle a termine per trasformare profondamente il Paese, ma la sua azione non è riuscita apparentemente ancora a convincere i francesi.

"Abbiamo un da fare immenso perché il nostro Paese deve costruire i prossimi 50 anni di progressi", ha esclamato il presidente della Repubblica giovedì su TF1, in una delle due interviste televisive concesse questa settimana per convincere gli scettici, mentre mancano poche settimane al primo compleanno della sua presidenza. "Il fatto che ci siano dei francesi talvolta non contenti non mi ferma", ha dichiarato senza mezzi termini. Di fatto, se Emmanuel Macron ha smussato alcuni angoli su dei dossier, ha già messo in cantiere una trentina di riforme ambiziose in tutti i campi: codice del lavoro, giustizia, moralizzazione della vita politica, accesso alle università, riduzione del numero di parlamentari e dei mandati consecutivi, immigrazione, sussidi per la disoccupazione e ferrovie (Sncf).

Anche il suo governo, guidato dal juppeista Edouard Philippe, ha approvato numerosi provvedimenti: diminuzione del numero di alunni per classe nei quartieri difficili, 11 vaccini obbligatori, aumento prezzi delle sigarette, multe per molestie per strada, limite di velocità a 80 km/h sulla maggior parte delle strade secondarie, creazione di un servizio nazionale per i giovani. (segue)