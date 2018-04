Siria,Toia(Pd):Ue e diplomazia indispensabili per fermare tragedia

Roma, 14 apr. - "Una risposta internazionale all'ignobile attacco con armi chimiche contro donne e bambini è doversa, ma deve concentrarsi sullo sforzo diplomatico e politico coinvolgendo tutti i maggiori partner mondiali che oggi invece giocano, ambiguamente e irresponsabilmente, una loro partita di affermazione e di potere e offrono così al regime di Assad una copertura e spesso un supporto".Lo ha dichiarato la capodelegazione degli eurodeputati Pd, Patrizia Toia.

"E' quanto mai indispensabile perciò - ha sottolineato l'eurocapogruppo Pd- sostenere gli sforzi diplomatici e l'unitarietà dell'azione dell'Europa, a partire dalla riunione dei ministri degli Esteri di lunedì prossimo e dalla seconda Conferenza sulla Siria che si terrà a Bruxelles il prossimo 24 e 25 aprile, che deve essere l'occasione finalmente efficace per imboccare una strada che blocchi gli orrori di una cosi lunga guerra e le sofferenze della popolazione civile. L'iniziativa dell'Europa presuppone una strategia più lungimirante degli attacchi missilistici decisi dagli alleati o di un cinico disimpegno filorusso, che coprirebbe le evidenti responsabilità di Putin".

"In una delle fasi più drammatiche della crisi siriana - ha concluso Toia- l'Italia affronta la situazione senza un governo nelle piene funzioni. Dai cosiddetti vincitori delle elezioni vi è silenzio o parole a metà. Condannare la guerra in Siria e la linea degli attacchi missilistici non basta e può diventare un'ipocrisia se non si è in grado fornire una valida alternativa diplomatica. Oggi l'Italia dovrebbe avere una voce forte e farsi promotrice in Europa di una iniziativa comune. Purtroppo però l'Italia paga, anche a livello diplomatico e internazionale, il prezzo del No a referendum del 2016 che ci condanna a essere un Paese perennemente instabile e quindi irrilevante". .