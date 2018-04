Siria, legalità questione spinosa per raid Usa, Francia e Gb -3

Parigi, 14 apr. - Ma è un argomento rischioso, spiegano gli analisti, perchè apre all'uso unilaterale della forza in molte altre situazioni, in particolare da parte di regimi che hanno già dimostrato disprezzo per il diritto internazionale. "La legalità morale è una trappola, perchè ciò che è morale per me non lo è per te" spiega Didier Billion dell'Institut de Relations Internationales et Stratégiques (Iris) a Parigi. "Cosa dà a Francia e Usa il diritto di bombardare uno stato?" si chiede Billion definendo il principio della "legalità morale" una "cortina di fumo".

Patrick Baudouin, avvocato della International Federation for Human Rights a Parigi, dice che "si viola il diritto internazionale con l'obiettivo di rispettarlo". "E' l'idea che ci sia una sorta di legge umanitaria internazionale sulla base di una 'responsabilità di proteggere'. Ma non è un principio del diritto internazionale". Saulnier parla di "concetti vuoti" che possono ritorcersi contro chi li usa. "E' pericoloso che l'Occidente, già in guerra contro attori non statali in Siria, rischi un'escalation verso un conflitto internazionale con l'obiettivo di tornare al tavolo negoziale". Ma tentare di aggirare le norme stabilite sull'uso della forza "significa liquidare le strutture legali costruite dopo la Seconda Guerra mondiale".