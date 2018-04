Siria, legalità questione spinosa per raid Usa, Francia e Gb -2

Parigi, 14 apr. - Ma Mosca, principale sostenitrice di Damasco nei sette anni di guerra civile, ha chiesto immediatamente una riunione del consiglio di sicurezza dell'Onu affermando che le potenze occidentali hanno "violato la Carta Onu e le norme e i principi del diritti internazionale". Gli analisti concordano sul fatto che colpendo la Siria senza un'autorizzazione Onu, impossibile alla luce dei veti ripetuti della Russia in seno al Consiglio di sicurezza, Usa, Francia e Gran Bretagna si fondano piuttosto un un nebuloso concetto di "legalità morale".

"La violazione della Convenzione non dà il diritto di usare la forza" ha spiegato Francoise Saulnier, a capo dell'ufficio legale di Medecins sans Frontieres. In base alle norme Onu, l'uso della forza contro uno Stato estero è ammesso solo in tre casi: autodifesa legittima, su richiesta del Paese interessato i con l'autorizzazione del Consiglio di sicurezza.

Gli occidentali sostengono che c'è un argomento morale per l'intervento e dicono che il presidente Bashar al-Assad va fermato nell'uso di armi crudeli e illegali. "Sono state adottate risoluzioni Onu e oggi forse siamo fuori dall'ambito di queste risoluzioni, ma siamo all'interno del quadro del diritto internazionale: questo dittatore sta uccidendo il suo popolo" ha detto Jean-Jacques Bridey, presidente della commissione Difesa dell'Assemblea nazionale francese. (Segue)