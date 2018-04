Siria, legalità questione spinosa per raid Usa, Francia e Gb

Parigi, 14 apr. - Gran Bretagna, Francia e Stati uniti hanno colpito presunte installazioni militari chimiche siriane per rispondere a una "chiara violazione" del diritto internazionale, ma per gli esperti ci sono forti dubbi proprio sulla legittimità del loro intervento unilaterale. Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che il presunto attacco chimico sulla città di Douma nello scorso weekend rappresenta una palese violazione di varie risoluzioni Onu sulla Siria. Anche la premier britannica Theresa May ha definito i raid "giusti e legittimi" e ha detto che la comunità internazionale non tollera l'utilizzo di armi chimiche.

La Francia sostiene che la Siria ha ha un programma di clandestino di guerra chimica fin dal 2013, quando Damasco firmò ufficialmente la Convenzione sulle armi chimiche, un fatto che potrebbe incoraggiare l'uso di queste armi da parte di altri regimi repressivi. In un'analisi pubblicata stamani i servizi segreti francesi affermano che "le prove raccolte" mostrano 11 attacchi chimici, in gran parte al cloro, dal 4 aprile 2017, quando fu usato il sarin a Khan Sheikhoun. L'attacco, che uccise 88 persone, provocò un'ondata di indignazione internazionale e convinse il presidente Usa Donald Trump a colpire una prima volta il regime siriano. "Per noi la normalizzazione dell'uso delle armi chimiche è una per la sicurezza collettiva cone non può restare senza risposta" ha detto una fonte dell'ufficio di Macron.(Segue)