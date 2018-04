Siria, Trump su Twitter: «missione compiuta!»

WASHINGTON - Il presidente Usa Donald Trump ha twittato «missione compiuta!» dopo i raid missilistici di ieri su installazioni militari in Siria. Nel suo messaggio Trump ha ringraziato Francia e Gran Bretagna per la loro partecipazione. «Un attacco perfettamente eseguito ieri sera. Grazie a Francia e Gran Bretagna per la saggezza e la potenza dei loro ottimi eserciti. Non avrebbe potuto esserci un risultato migliore. Missione compiuta!» ha twittato il commander in chief delle forze USA.