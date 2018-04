Pietro Ferrari: presidente Bper? un quindicesimo di possibilità

Modena, 14 apr. - "Ho un quindicesimo di possibilità". Con una battuta il presidente di Confindustria Emilia-Romagna, Pietro Ferrari, risponde a chi gli chiede un commento in merito alla sua possibile elezione alla presidenza di Bper Banca.

Da tempo il suo è il nome designato per la presidenza della banca modenese che oggi rinnoverà il cda, ma diplomaticamente l'industriale - che siede nel consiglio di Bper - si schermisce: "Ho un quindicesimo di possibilità. Ci sono delle possibilità, vedremo martedì quando il cda deciderà liberamente ogni cosa".

"Sono felicemente presidente Confindustria Emilia-Romagna - ha aggiunto - e mi dà soddisfazione vedere una regione che in questo momento può giocare in modo diverso le sue carte in rapporto con Lombardia e Veneto".