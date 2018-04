Siria, Barani (Ala): immobilismo Governo italiano è errore

Roma, 14 apr. - "L'attuale stallo politico non è certo favorevole a situazioni complesse come quella del raid di Stati Uniti, Inghilterra e Francia in Siria, ma il restare fermi a guardare del Governo Gentiloni non rappresenta certamente un bene per l'Italia nel consesso europeo ed è tanto più dannoso dopo il risultato uscito dalle urne lo scorso 4 Marzo". Così, in una nota, Lucio Barani, presidente del gruppo Ala al Senato nella scorsa legislatura.

"Il decisionismo che ci ha fatto grandi nel mondo, di Craxi prima e Berlusconi dopo, - aggiunge - è stato purtroppo soppiantanto dall'antieuropeismo di Salvini e dal silenzio del partito guidato da un comico arrogante e incapace che hanno determinato un immobilismo, tanto in politica interna che estera, dinanzi al quale l'attuale esecutivo è costretto a soccombere, non avendo la forza e l'autorevolezza necessaria a farvi fronte".