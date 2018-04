Fratoianni riunisce Si: l'esigenza di alternativa al Pd resta

Roma, 14 apr. - "Stiamo seguendo con grande attenzione e rispetto il dibattito all'interno del Pd, il vero e proprio travaglio di quel partito. Ma devo confessare che non riusciamo ad intravedere per il momento alcun segnale di ripensamento strategico relativo alle scelte di governo che hanno compiuto negli ultimi anni, servono segnali di discontinuità profonda." Lo ha affermato Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali, parlando all'Assemblea nazionale di Sinistra Italiana in corso a Roma.

"O si mettono in discussione le scelte e le riforme - ha proseguito il leader di SI - che hanno peggiorato le condizioni di vita della maggioranza degli italiani, oppure non si trova la strada per dare risposte convincenti al nostro popolo ." "Dunque serve parlare a tutti coloro che pensano che sia necessario mettere in campo un'alternativa a proposte politiche che non rispondono ai problemi del Paese, che non hanno dato risposta e non rispondono alle grandi emergenze italiane - ha concluso Fratoianni - a partire dalla diseguaglianza sempre più crescente e dalla condizione di povertà di troppi."