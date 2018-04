Siria, Fontana (Lega):missili non sono risposta,guerra è follia

Roma, 14 apr. - "I missili non sono la risposta, la storia insegna. Probabilmente, invece, così si aiuteranno estremisti islamici e si incentiveranno nuovi flussi di immigrati. Scatenare una guerra basandosi su ipotesi, per nulla disinteressate, è una follia. E ricorda film già visti in Iraq e Libia. L'Italia abbia il coraggio di scegliere il buon senso e non prenda parte in nessun modo a questa guerra". Lo ha affermato in una dichiarazione il vicepresidente leghista della Camera Lorenzo Fontana sull'attacco in Siria.