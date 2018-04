Siria, Rizzo (Partito Comunista): Italia non dia basi nè uomini

Roma, 14 apr. - "E' iniziato il bombardamento della Siria da parte dell'imperialismo Usa-Ue. Mentre i mezzi di informazione hanno dato spazio alla campagna propagandistica di servi del mondo dello spettacolo al fine di orientare l'opinione pubblica alla guerra, tutti i partiti italiani (dal M5s al centrodestra passando per il Pd) stanno assicurando che qualunque sia il governo che nascerà, l'Italia farà la sua parte in questa aggressione. Vergogna!" Lo ha affermato in una dichiarazione il segretario generale del Partito Comunista Marco Rizzo.

"Il Partito Comunista - ha quindi annunciato Rizzo- convoca da ora la manifestazione: nessuna base, nessun uomo per la guerra in Siria. Questo Lunedì 16 Aprile alle ore 17 tutti a manifestare a piazza Montecitorio dinanzi al PArlamento a Roma".