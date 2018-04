Siria, Rauti (FdI): «L'Italia si tenga fuori da questa guerra»

ROMA - «In attesa di conferme ufficiali sui presunti attacchi chimici del regime di Assad, è scattata l'azione militare congiunta di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, fuori in dalla legalità internazionale. L'Italia si tenga fuori da questa guerra e Gentiloni riferisca a Camera ed a Senato il ruolo effettivo delle sei Basi militari USA in Italia ed i passi che compirà il nostro Paese per favorire la diplomazia ed un dialogo di pace , che freni un'escalation militare sul territorio siriano, martoriato da anni». Lo ha affermato in una dichiarazione la Senatrice di Fratelli d'Italia Isabella Rauti.