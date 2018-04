Siria, Mussolini (FI): democrazia fallita a favore terrorismo

Roma, 14 apr. - "In un attimo è stato celebrato il fallimento della diplomazia ad ogni livello. Credo che oggi, grazie ai professionisti della democrazia d'esportazione, l'umanità stia morendo. Vero è che, se fosse provato, l'uso delle armi chimiche è inaccettabile. Ma è parimenti inaccettabile che USA, GB e Francia abbiano agito senza l'egida della NATO e, ancor peggio, senza una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Inaccettabile, infine, è la passività dell'Europa, incapace ancora una volta di essere protagonista della pace. Diplomazia e politica all'angolo, di fronte alla violenza delle azioni militari. Errori e negligenze che rischiano di mettere in pericolo la pace internazionale, il tutto a favore del terrorismo e dell'integralismo". Lo dichiara Alessandra Mussolini (Forza Italia - PPE) alla vigilia del voto la settimana prossima in Commissione LIBE al Parlamento Europeo sulla riforma del diritto d`asilo.