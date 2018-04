Roma, 14 apr. - La Russia è in contatto con gli Stati Uniti e con gli altri Paesi che hanno attaccato la Siria. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri Sergey Ryabkov parlando a Sputnik.

"Non commentiamo la natura delle comunicazioni e la natura del lavoro che facciamo attraverso i canali diplomatici. Questo vale anche per diverse forme di comunicazione con i rappresentanti dei Paesi che hanno lanciato l'attacco aggressivo. Ma posso garantire che siamo in contatto".