Fazzolari (FdI): indennità in commissione speciale in beneficenza

Roma, 14 apr. - "Ho appreso che in qualità di Segretario della Commissione speciale del Senato ho diritto a una indennità aggiuntiva rispetto a quanto già percepisco come senatore. Non so a quanto ammonti questa indennità aggiuntiva, mi auguro non sia di modesta entità, perchè intendo devolverla al Fondo Carità della Fondazione Policlinico Gemelli concepito per aiutare i pazienti meno abbienti. Preferisco destinare l'indennità a questa lodevole iniziativa, piuttosto che "rinunciare" alimentando le già ricche casse del Senato". È quanto dichiara il Senatore di Fratelli d'Italia, Giovanbattista Fazzolari.