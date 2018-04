Siria, S. Craxi(Fi):Italia torni protagonista con linea unitaria

Roma, 14 apr. - "Vista la gravità del momento è quindi necessario che il Governo riferisca al più presto in Parlamento, come da disponibilità manifestata. La speranza, però, e che pur in un siffatto clima politico interno, tutte le forze possano condividere una linea di interesse nazionale che veda l'Italia nuovamente protagonista nelle scelte mediterranee e mediorientali". Lo ha affermato in una dichiarazione Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia.

"Com'era da tempo prevedibile - ha dichiarato sulla crisi in Siria- nelle vicende mediorientali si è passati da uno scontro tra tribù ad uno scontro tra nazioni. L'attacco unilaterale di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna di queste ultime ore, rischia, purtroppo, di non rimane un atto isolato, ma è destinato a generare una escalation tra potenze dagli effetti devastanti quanto imprevedibili. Non vi è dubbio che l'intera Europa debba condannare con forza l'uso di armi chimiche, ma negli ultimi anni gli strumenti della diplomazia sono stati spesso, e non senza conseguenze, dimenticati".

"Nella vicenda siriana - ha concluso- si è quindi scelta una strada assai pericolosa che non è dato sapere dove porterà. Ciò che invece sappiamo e che così l'Europa, che proprio la retorica dei leader di taluni Stati vorrebbe sempre più unita nei destini e nelle scelte, si dimostra per l'ennesima volta divisa e cessa di essere quell'esempio di pace cui i popoli del mondo devono guardare come modello ed esempio".