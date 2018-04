=Fratoianni a Si: basta veti, scatto responsabilità su governo

Roma, 14 apr. - "Lo stallo sulla formazione del nuovo governo si accompagna in questi giorni alla assenza di una qualsivoglia discussione sui problemi del Paese e dei nostri concittadini. Vedo purtroppo che dalle forze politiche non sta arrivando una proposta, un'agenda di priorità sociali, politiche, culturali ed economiche su cui organizzare una discussione e un confronto". Lo ha affermato Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali parlando a margine dei lavori dell'Assemblea Nazionale di Sinistra Italiana, in corso oggi e domani a Roma.

"Questo continuo gioco di piazzamenti, - ha proseguito il leader di SI - di veti e controveti, di battute sono lo specchio di una politica incapace di rispondere ai problemi degli italiani." "Lanciamo un appello a tutti e a tutte: - conclude Fratoianni - serve uno scatto di reni, un'assunzione di maggior senso di responsabilità, lo dobbiamo agli elettori del nostro Paese, che nonostante una pessima legge elettorale, si sono recati alla urne oltre un mese fa"