Siria, Quartapelle (Pd): polemica Berlusconi non fa bene a Italia

Roma, 14 apr. - "Nel contesto di una dichiarazione condivisibile dal punto di vista della politica internazionale, Berlusconi non ha perso l`occasione di fare una polemica interna contro il governo, che è in carica per gli affari correnti. Una polemica che non gli fa onore e non fa bene all`Italia. Peraltro, l`atto più rilevante dei passati governi di centrodestra fu di trascinarci nella seconda guerra irachena. Questa volta, avendo affidato la leadership a Salvini risulta difficile immaginare con quale fermezza un governo di centrodestra possa reagire alle azioni della alleanza tra Assad e Putin". Lo dichiara la deputata Pd Lia Quartapelle