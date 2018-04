La Russa (Fdi): inevitabile verificare governo centrodestra-M5s

Roma, 14 apr. - "Gli italiani hanno fatto vincere il centrodestra e hanno dato tanti voti al M5S ed è inevitabile quindi che si provi a verificare se queste due aree politiche possano dare assieme un governo stabile". Lo ha dichiarato il vicepresidente del Senato Fdi Ignazio La Russa, intervenendo a Rainews 24.

"E' una scelta dolorosa - ha aggiunto- anche per noi ma dobbiamo pensare al bene dell'Italia ed evitare governissimi che già tanto male hanno fatto al nostro Paese. Abbiamo trovato nei 5 Stelle la stessa impostazione e cioè di non discutere di lana caprina ma di programmi concreti. Poi si vedrà se è possibile o no dare all'Italia un governo che a differenza di quelli precedenti possa cominciare a risolvere i problemi della gente. Detto ciò, però, non si cerchi di spacciare la vicenda della Siria per necessità di fare un governo piuttosto che un altro".