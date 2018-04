Gb, piovono critiche opposizione su May per intervento in Siria -2

Londra, 14 apr. - Formalmente, Theresa May aveva il potere di coinvolgere il suo Paese in una azione militare senza consultare il Parlamento. Ma dall'intervento britannico in Iraq del 2003, è invalsa la prassi di sottoporre le operazioni militari all'estero ad un dibattito e a un voto dei Comuni. "Le bombe non salveranno vite umane e non porteranno la pace", ha insistito Corbyn, un pacifista convinto.

Anche il leader del partito liberal-democratico ha criticato l'intervento militare ordinato da May in Siria. "Marciare sulle orme di un presidente americano imprevedibile non può sostituire un mandato della Camera dei Comuni", ha commentato Vince Cable, a cui si è associato su questo punto Stewart McDonald, un portavoce del Partito nazionalista scozzese, terza forza politica del Parlamento britannico.