Gb, piovono critiche opposizione su May per intervento in Siria

Londra, 14 apr. - I partiti di opposizione britannici hanno condannato la decisione di Theresa May di bombardare in Siria senza consultare il Parlamento, rompendo così con una prassi in vigore dall'intervento in Iraq del 2003.

"Il Regno Unito dovrebbe rivestire un ruolo di leader nella ricerca di un cessate-il-fuoco in questo conflitto e non ricevere istruzioni da Washington per mettere i soldati britannici in pericolo", ha reagito il leader de l'opposizione, il laburista Jeremy Corbyn, dopo l'annuncio degli attacchi compiuti dall'aviazione britannica contro un complesso militare nelle vicinanze di Homs.

Le basi dell'azione della Royal Air Force, che ha mobilitato quattro aerei per lanciare dei missili Storm Shadow, sono secondo Corbyn "legalmente discutibili", e la premier Theresa May avrebbe dovuto "cercare l'approvazione del Parlamento". (fonte Afp) (Segue)