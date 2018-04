Siria,La Russa:Fdi indisponibile e contraria a"governo di guerra"

Roma, 14 apr. - Il vicepresidente del Senato Fdi Ignazio La Russa, intervenendo a Rainews 24, ha escluso "categoricamente" la possibiità che il suo partito possa sostenere un governo di responsabilità sostenuto da tutte le forze politiche,tanto più se nato sullì'onda della crisi internazionale in Siria.

"Bisogna fare in modo - ha detto La Russa- di tenere rigorosamente la crisi in Siria e quella di governo in Italia, sono cose diverse.Non inganniamo dicendo che se l'Italia avesse un governo la crisi in Siria sarebbe risolta. Non è affatto vero. Evitiamo che la Siria diventi un pretesto per far nascere una sorta di governo di guerra in nome della responsabilità di tutti che noi non condividiamo affatto e a cui noi di Fdi saremmo comunque assiolutanente contrari. E'l'Europa che manca nella crisi in Siria, non un governo italiano. Il Governo all'Italia serve e deve nascere per risolvere i problemi degli italiani. Che sono tanti e gravi. Ma la crisi siriana non c'entra nulla".