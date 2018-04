Siria, Guerini(Pd): Salvini ambiguo, collocazione Italia è chiara

Roma, 14 apr. - "Siamo in un momento delicato e non si può essere ambigui. Chi, come Salvini, si propone di formare un possibile governo e di guidarlo non può sostenere posizioni che possono danneggiare gli interessi nazionali nel mettere in discussione una storica scelta strategica". Lo ha affermato in una dichiarazione sulla crisi in Siria dLorenzo Guerini, coordinatore della segreteria nazionale del Pd.

"Non è il momento - ha detto ancora Guerini- delle polemiche o dei distinguo. Sulla situazione siriana ci deve essere il pieno sostegno di tutti all'azione del governo. Così come deve essere chiaro a tutti che non è ovviamente in discussione la collocazione internazionale dell'Italia. A chi, come è accaduto anche di recente, ha sostenuto posizioni quantomeno ambigue va ricordato che cade proprio in questi giorni l'anniversario della scelta dell'Italia in direzione dell'Alleanza atlantica".