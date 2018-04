Siria, Gasparri: Italia torni protagonista come a Pratica di Mare

Roma, 14 apr. - "Più Pratica di Mare, meno latitanza sulla scena internazionale. Questo possiamo dire di fronte alla crisi siriana". Lo ha affermato in una dichiarazione il senatore di Fi Maurizio Gasparri.

"Fu Silvio Berlusconi, guidando governi di centrodestra, a mettere attorno a un tavolo la Federazione Russa e gli Stati Uniti. Fu Silvio Berlusconi - ha ricordato Gasparri- ad avviare un proficuo dialogo con i paesi del Medioriente e della parte settentrionale dell'Africa, garantendo gli interessi dell'Europa e dell'Italia. Fu Berlusconi a indicare i pericoli della guerra in Libia, fortemente voluta da Obama e Clinton, da Cameron e Sarkozy, con gli esiti catastrofici che poi abbiamo visto. Oggi invece abbiamo troppe volte in Europa, e anche in Italia, forze politiche latitanti e inconsistenti. Che dire della Mogherini, che dovrebbe svolgere in Ue un ruolo che non è mai stata capace di interpretare per incompetenza e inesperienza? Assistiamo preoccupati a quanto si sta verificando, convinti che sia giusto stroncare l'uso di armi chimiche, ma che vadano accertate a livello internazionale le responsabilità. E che nell'area Mediorientale bisogna essere sempre consapevoli di cosa, poi, può accadere".

"Lo stato islamico, ad esempio, per molti anni ha esercitato una sua assurda sovranità, alimentando in loco e in tutto il mondo l'azione del terrorismo del fondamentalismo islamico. Bisogna insomma - ha concluso Gasparri- stare attenti a non cadere dalla padella alla brace. Come molte volte è accaduto in Africa e in Medioriente per un'azione politica superficiale. FI e il centrodestra italiano hanno saputo, nelle loro migliori stagioni, svolgere un ruolo di protagonismo e di mediazione internazionale. Quello che attualmente manca all'Italia e che alcune forze politiche, caratterizzate da un analfabetismo anche in questo campo, non sarebbero in grado di assicurare".