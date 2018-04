Siria, Fratoianni a Gentiloni: Italia non conceda supporto basi

Roma, 14 apr. - "L'attacco unilaterale di questa notte in Siria con bombe e missili è l'ennesima risposta sbagliata ed irresponsabile di fronte alla tragedia del conflitto siriano e del massacro in corso da anni. Altri lutti, altri drammi per una popolazione civile oppressa da un regime sanguinario e martoriata dalla guerra civile. Il Presidente del Consiglio venga al più presto in Parlamento non solo a riferire dell'attacco di questa notte, ma anche sulla capacità o meno del nostro Paese di prendere parola ed iniziativa per favorire un'azione diplomatica e di pace" . Lo ha affermato Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali aprendo a Roma al centro congressi Frentani i lavori dell'Assemblea Nazionale di Sinistra Italiana, lavotri che proseguiranno per tutta la giornata e domani mattina.

"Gli interventi militari di queste ore - ha proseguito il leader di SI - possono solo aggravare le già gravi condizioni ed infiammare ulteriormente l'area mediorentale. Serve poi, nel nostro Paese e non solo, la ripresa di una mobilitazione per la pace e la difesa dei diritti umani. Proponiamo a tutte le forze politiche e sociali di convocare un appuntamento, definire una mobilitazione e un programma che consenta un opposizione forte e chiara alla spirale di guerra, e l'Europa in queste ore afona, sia capace di un ruolo politico attivo."

"Bisogna dire con chiarezza che l'Italia non è disposta a concedere le basi , il supporto e il sostegno ad iniziative belliche sbagliate di Usa, Francia e Gran Bretagna. Il rispetto dell'articolo 11 della nostra Costituzione repubblicana - conclude Fratoianni - esige una parola chiara e inequivocabile su questi aspetti.