Siria, Casini (Cp): chi ha vinto elezioni mostri responsabilità

Roma, 14 apr. - "L'azione militare di questa notte era prevedibile e per alcuni versi inevitabile. Adesso è il momento della diplomazia e di rafforzare quel filo di relazioni tra Usa e Russia, che certamente non si è interrotto nemmeno in queste ore". Lo ha affermato in una dichiarazione l'ex presidente della Camera di Civica Popolare Pier Ferdinando Casini.

"Da ciò che sta avvenendo - ha sottolineato ancora Casini- deriva un monito serio anche a noi italiani per dare al Paese una soluzione definitiva alla crisi di governo ed evitare una nostra condizione di inferiorità in una fase internazionale terribile. È per tutti, ed in particolare per chi ha vinto le elezioni, il momento della responsabilità. Si lascino da parte gli slogan e si prenda atto che la campagna elettorale è finita".