Siria,Martina: sostegno a Gentiloni e massimo sforzo ... -2

Milano, 14 apr. - "Noi - ha detto ancora Martina a margine dell'assemblea del Pd lombardo a Milano- sosteniamo la posizione del governo italiano, tanto più in queste ore. Sosteniamo gli sforzi di pace che vanno assolutamente messi in campo sia dall'Unione europea che dalle Nazioni unite. C'è bisogno di un cessate il fuoco, di un percorso umanitario, di affrontare in maniera diplomatica con lo sforzo della politica e della condivisione una crisi drammatica che va avanti da 7 anni, è chiaro che è inaccettabile l'utilizzo di armi chimiche come è stai riconosciuto in questi giorni. Massima attenzione a quello che accade e massimo sostegno al governo alla Ue e in particolare agli sforzi multilaterali per la cooperazione". È quanto ha dichiarato il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, entrando all'assemblea regionale dei Democratici lombardi in corso a Milano.

All'assemblea partecipano, tra gli altri, il segretario lombardo Alessandro Alfieri e il coordinatore della segreteria Lorenzo Guerini.