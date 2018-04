Roma, 14 apr. - L'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) ha reso noto che la sua missione in Siria per indagare sul presunto uso di armi chimiche continuerà, anche dopo l'attacco di oggi da parte di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna.

La missione "continuerà la sua mobilitazione nella Repubblica araba siriana per stabilire i fatti circa le accuse di uso di armi chimiche a Douma", si legge nella nota dell'Opac.