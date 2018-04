Siria, raid mirati di Usa, Francia e Gb contro strutture militari -3

Roma, 14 apr. - Gli occidentali hanno colpito più obiettivi e usato un numero di testate maggiore rispetto alla prima operazione militare dello scorso anno, ma di fatto hanno optato per un'azione mirata e circoscritta con l'intento di evitare di provocare la rappresaglia di Russia e Iran. Gli Usa e gli alleati Francia e Gran Bretagna hanno scelto tre target invece della base aerea singola colpita lo scorso anno e hanno usato il doppio delle armi. Ma lo scopo degli attacchi era circoscritto a colpire le installazioni siriane per la guerra chimica e l'operazione è stata concepita come un attacco isolato per punire Damasco dell'attacco a Douma. I raid hanno avuto "successo" secondo le tre potenze occidentali e "buona parte dell'arsenale chimico" è stato distrutto, ha aggiunto Le Drian.

Al sorgere del sole, tre quarti d'ora dopo gli attacchi, i sostenitori del regime di Assad si sono riuniti sulla piazza degli Omayyadi a Damasco, tra suoni di clacson e canti patriottici, sventolando bandiere siriane e ballando per la gloria di Assad. A metà giornata i media di stato hanno annunciato l'ingresso della forze di Damasco a Douma, ultimo bastione ribelle nella Ghouta, a est di Damasco. I ribelli di Jaish al-Islam hanno accettato domenica di evacuare la città all'indomani dell'attacco chimico presunto imputato dagli occidentali al regime siriano. Un alto responsabile del gruppo ribelle islamista ha detto che i raid occidentali saranno "una farsa" finchè Assad resta al potere. L'attacco chimico di Douma, che ha ucciso almeno 40 persone, è stato bollato come una "messinscena" orchestrata dai servizi britannici da Mosca. Ma Washington e Parigi hanno detto di avere "solide prove" dell'uso di armi chimiche da parte del regime siriano. (Segue)