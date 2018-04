Siria, raid mirati di Usa, Francia e Gb contro strutture militari -2

Roma, 14 apr. - Ma sia fonti dell'amministrazione americana, sia dall'Eliseo non si esclude che possano seguire altri attacchi. "Non è finita. Il piano ha molti elementi di flessibilità", ha spiegato un alto funzionario della Casa Bianca a Cnn. E in mattinata il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian ha dichiarato: "Sulla questione delle armi chimiche esiste una linea rossa che non deve essere valicata e se dovesse succedere di nuovo ci sarà un altro intervento. Ma ritengo che la lezione sia stata compresa".

Il regime siriano e gli alleati russo e iraniano hanno subito condannato l'operazione. Le autorità di Damasco si sono scagliate contro "un'operazione barbara e brutale" e hanno accusato gli occidentali di cercare di impedire la missione dell'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche Opac, i cui ispettori sono oggi a Douma per indagare sul presunto attacco chimico del 7 aprile, che ha ucciso decine di persone.

La Russia, che ha affermato che la contraerea siriana ha abbattuto 71 dei 103 missili da crociera lanciati dagli occidentali, ha condannato i raid "con la massima fermezza" e indetto una riunione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Per bocca del suo ambasciatore negli Usa Anatoli Antonov, Mosca ha anche sottolineato che i suoi avvertimenti non sono stati ascoltati e che i raid sono un "insulto" al presidente Vladimir Putin. In Iran, la guida suprema Ali Khamenei ha dato dei "criminali" a Trump, al presidente francese Emmanuel Macron e alla premier britannica Theresa May. (Segue)