Siria, raid mirati di Usa, Francia e Gb contro strutture militari

Roma, 14 apr. - La Siria si è svegliata sotto le bombe: dopo qualche giorno di incertezza, gli Usa, la Francia e la Gran Bretagna hanno lanciato interventi missilistici mirati contro le installazioni del regime di Bashar al-Assad, accusato da Donald Trump di attacchi chimici "mostruosi". I raid non hanno però fatto "alcuna vittima tra la popolazione civile o nell'esercito siriano" ha sottolineato la Russia, alleata di ferro di Damasco. Erano le quattro del mattino nella capitale siriana quando il presidente Usa ha annunciato l'operazione dalla Casa Bianca. Nello stesso momento a Damasco sono risuonate detonazioni che aprono un nuovo capitolo di tensioni diplomatiche e militari in una guerra sanguinosa e complessa che devasta la Siria da sette anni.

Secondo una giornalista dell'Afp, nella capitale del regime di Assad, le esplosioni sono state seguite dal rumore degli aerei da guerra, mentre colonne di fumo si sono alzate a nordest della città. "Ho ordinato alle forze armate degli Stati uniti di lanciare degli attacchi di precisione su obiettivi associati alle capacità del dittatore siriano Bashar al-Assad in materia di armi chimiche" ha detto Trump. "E' in corso un'operazione coordinata con la Francia e il Regno Unito" ha aggiunto. Il segretario alla Difesa Usa James Mattis ha detto che l'attacco è stato mirato all'arsenale chimico siriano, minimizzando il rischio di colpire militari russi presenti sul territorio siriano. "Al momento è un attacco singolo e ritengo che abbia inviato un messaggio molto forte per dissuaderlo, per impedire che lo faccia di nuovo".(Segue)