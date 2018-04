Pd, Guerini: "il partito sia unito,non cedere passo a tifoserie"

Milano, 14 apr. - "Non sono disponibile né interessato a candidarmi e auspico che si converga tutti verso una prospettiva condivisa. L'unità è importante per il Paese, bisogna esserne consapevoli, non cediamo il passo alle tifoserie che in politica non portano da nessuna parte: facciamo in modo che la squadra dia indicazione al nostro popolo, consapevoli del momento straordinario che richiede un di più di responsabilità per tutti noi ed è utile per il Paese". È un passaggio dell'intervento del coordinatore della Segreteria nazionale del Pd, Lorenzo Guerini all'assemblea regionale dei Dem lombardi in corso a Milano.