Siria, Mogherini: Iran e Russia prevengano nuovi attacchi chimici

Roma, 14 apr. - L'Unione europea chiede alla Russia e all'Iran di usare la loro influenza per evitare in futuro che il regime siriano possa usare nuovamente armi chimiche. Lo ha dichiarato la responsabile della politica estera Ue Federica Mogherini dopo i raid di Gran Bretagna, Usa e Francia sulla Siria.

"L'Ue chiede a tutti i Paesi, in particolare Russia e Iran, di usare la loro influenza per evitare ulteriori impieghi di armi chimiche, in particolare da parte del regime siriano, e chiede di sostenere la Partnership internazionale contro l'impunità dell'uso di armi chimiche", si legge nella nota.

Secondo Mogherini, l'Ue è stata informata dell'attacco, avviato "con l'unico obiettivo di prevenire ulteriori usi di armi chimiche e sostanze chimiche da parte del regime siriano contro il suo stesso popolo".

Per l'Unione europea "non esistono altre soluzioni al conflitto siriano se non quella politica" ed è necessario che tutti lavorino "per un immediato cessate-il-fuoco".