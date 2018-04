P.A., Fp-Cgil: settimana voto per Rsu, 3 mln lavoratori alle urne -2

Roma, 14 apr. - Un impegno segnato dalla cancellazione della legge Brunetta, dello sblocco del turn over e del superamento del precariato e che attraversa il contrasto ai tagli lineari e allo smantellamento dello Stato per arrivare così al rinnovo dei contratti e che la Funzione Pubblica Cgil ha sintetizzato dietro lo slogan: `Ci siamo! Siamo Valore Pubblico`.

"Partecipare alle elezioni delle Rsu - spiega la segretaria generale della Fp Cgil, Serena Sorrentino - è importante perché le prossime rappresentanze sindacali, così come previsto dai nuovi contratti, avranno compiti e poteri determinanti. Saranno titolari della contrattazione e dovranno occuparsi di far crescere la retribuzione economica attraverso la contrattazione decentrata, dell`organizzazione del lavoro, della tutela delle condizioni dei lavoratori nei posti di lavoro e di contrattare formazione e crescita professionale".

Non solo, il lavoro della categoria che rappresenta i lavoratori dei servizi pubblici della Cgil prosegue, annuncia Sorrentino: "Guardiamo in prospettiva al lavoro sui contratti integrativi e alla costruzione delle piattaforme per il contratto 19/21. La priorità rimane potenziare i servizi pubblici e migliorare le condizioni di lavoro e il valore di essere Cgil ci fa stare in campo anche a sostegno della vertenza per un piano straordinario di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per cambiare la legge sulle pensioni".

Appuntamento quindi al voto da martedì a giovedì prossimi in tutti i luoghi di lavoro pubblici per il rinnovo delle Rsu del lavoro pubblico.