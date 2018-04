P.A., Fp-Cgil: settimana voto per Rsu, 3 mln lavoratori alle urne

Roma, 14 apr. - Circa tre milioni di lavoratori pubblici saranno chiamati al voto la prossima settimana, dal 17 al 19 aprile, per eleggere le rappresentanze sindacali unitarie. Si tratta della più grande tornata elettorale che riguarda il mondo del lavoro e che si rinnova a distanza di tre anni dalle passate votazioni. I settori coinvolti da questo appuntamento, dopo il processo di accorpamento, sono quelli del comparto delle Funzioni centrali, degli Enti Locali, della Sanità pubblica e del mondo della Conoscenza.

Un voto che non solo rinnova le rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro a distanza di tre anni dalla passata tornata ma che arriva poco dopo le intese raggiunte per il rinnovo dei contratti in tutti i settori pubblici. Intese che, ricorda la Fp Cgil, "interrompono un blocco della contrattazione durato quasi 10 anni e che rimettono in moto, introducendo importanti novità sia sul fronte normativo che salariale, il lavoro nelle pubbliche amministrazioni".

In un video messaggio la segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso, rivolgendosi alle lavoratrici e ai lavoratori chiamati al voto, afferma: "Votare è un`opportunità da non sprecare. È l`occasione per le lavoratrici e i lavoratori dei servizi pubblici di avere rappresentanza, votando ed eleggendo in tutti i luoghi di lavoro lavoratori tra i lavoratori che garantiranno l`attuazione dei nuovi contratti, rivendicando diritti e dignità, lungo l`impegno messo in campo dalla Cgil in questi anni e che col rinnovo dei contratti segna un primo risultato". (Segue)