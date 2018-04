Bruxelles, 14 apr. - La Nato ha convocato per oggi una riunione degli ambasciatori nel quartier generale dell'Alleanza a Bruxelles.

L'obiettivo della riunione è di consentire alla Francia, alla Gran Bretagna e agli Stati Uniti di informare il Consiglio della Nato degli ultimi sviluppi in Siria. Al termine della riunione parlerà il segretario Jens Stoltenberg che ha detto di sostenere l'azione dei tre Paesi contro le installazioni per la produzione e l'uso di armi chimiche in Siria.

(fonte afp)