Governo, Furlan: giusto richiamo Mattarella a senso responsabilità -2

Roma, 14 apr. - Secondo la leader della Cisl quindi "ci vuole un governo di responsabilità, che dia certezze, che indichi un disegno strategico per la produzione e per il lavoro, che risponda alla povertà, alla forbice che si è allargata tra ricchi e poveri. Che riunifichi il Paese, che solo intero può davvero uscire dalla crisi".

La segretaria generale della Cisl ha definito "questa campagna elettorale tra le peggiori di sempre, anche in termini di scontro e di linguaggio tra i partiti. Ma c`è un bene comune che si chiama Italia. E credo che all`appello del bene comune nessun partito si può sottrarre. E c`è l`Europa: come ci poniamo? Di fronte a chi avversa l`Ue e a chi si dice agnostico, io dico che l`Italia si deve caratterizzare nettamente come paese europeista, incidendo in sede europea. Come vogliamo intervenire sullo statuto economico europeo, come vogliamo cambi il fiscal compact? Cosa deve fare l`Europa per incidere sulla crescita e sull`occupazione? Dobbiamo esserci per decidere".

Furlan si augura "un governo che metta al centro il lavoro e il benessere dei cittadini, il ruolo dell`Italia in Europa, che rafforzi l`Europa come fattore di mediazione e di pace. Il resto è solo personalismo che non aiuta nessuno". E riguardo alla posizione che dovranno occupare i partiti usciti sconfitti dalle urne nel futuro Governo, Furlan ha parlato del presidente della Repubblica come colui che deciderà sul da farsi ed indicherà la strada. Ma è necessario che nella politica emerga responsabilità e generosità per dare forza a proposte vere, serie, concrete e percorribili. E sarebbe bene che la politica ora guardasse a un rapporto diverso con le parti sociali. Un paese che vuole crescere e creare lavoro ha bisogno anche di un rapporto forte con le parti sociali".