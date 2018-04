Governo, Furlan: giusto richiamo Mattarella a senso responsabilità

Roma, 14 apr. - "Il presidente della Repubblica ha perfettamente ragione: al Paese serve un governo, all`Europa serve che l`Italia si dia un governo". A ribadirlo in una intervista a La Stamp" è la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan. "Occorrono risposte per gli italiani e le italiane, che con il loro voto hanno espresso bisogni importanti - ha sottolineato la leader Cisl - negli ultimi 18 mesi tanti coefficienti economici sono passati dal segno meno al segno più, ma non basta per risolvere i problemi dei cittadini".

Quindi, ha aggiunto, "c`è bisogno di un governo che attraverso una giusta politica industriale sorregga la crescita nel nostro, e faccia sì che ci siano risultati in termini di occupazione. Un governo che possa esprimere con autorevolezza la propria posizione in Europa, a maggior ragione in questo momento così delicato, con i rischi di guerra in Medio Oriente. Dunque, fa bene il presidente della Repubblica a richiamare con forza la responsabilità dei partiti perché venga dato un governo all`Italia".

Furlan ha anche affermato che oggi "c`è molto individualismo e molta personalizzazione, ma servirebbe capacità di mediazione. La globalizzazione completamente deregolata ha cambiato gli equilibri economici e di potere: ci sono paesi un tempo poverissimi che sono emersi, ma l`Europa e l`Italia hanno subìto l`impatto delle delocalizzazioni e della stagnazione salariale che ci ha impoverito e aggravato la disoccupazione. Abbiamo i primi segnali positivi di crescita; per questo serve un governo che metta al centro della sua azione il lavoro. Che investa sui fattori che creano sviluppo e crescita, come infrastrutture, digitalizzazione e ricerca. Che punti a sanare il divario tra un Nord e un Sud divisi nel voto, ma anche nella competitività e nelle opportunità di impiego". (Segue)