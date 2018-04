Siria, Iraq: raid occidentali sono "opportunità per terrorismo"

Baghdad, 14 apr. - I raid occidentali in Siria "offrono al terrorismo un'opportunità di svilupparsi dopo essere stato distrutto in Iraq e molto ridimensionato in Siria". E' l'accusa del ministero degli Esteri iracheno che si è detto "preoccupato" dopo l'attacco di Usa, Francia e Gran Bretagna contro strutture militari e legate alle armi chimiche in Siria.

I raid sono un'evoluzione "molto pericolosa" le cui "conseguenze minacciano la sicurezza e la stabilità della regione", secondo il portavoce del ministero Ahmed Mahjoub.

(fonte afp)