Siria, Leu: fermare bombardamenti, governo riferisca a Parlamento

Roma, 14 apr. - "Fermare subito i bombardamenti per bloccare l'escalation di guerra. E` necessario che prevalga la diplomazia e il dialogo: gli unici strumenti per cercare di risolvere la complessa situazione della Siria martoriata da anni di guerra che hanno prodotto milioni di profughi, distruzioni, povertà e tante, troppe vittime innocenti. Chiediamo l'immediata convocazione di Camera e Senato affinché il Governo possa riferire sulla situazione e sulle iniziative intraprese per favorire una soluzione di pace". Lo affermano i capigruppo di Liberi e Uguali Federico Fornaro e Loredana De Petris.