Siria, Cangini: a chi giova la guerra? Italia si opponga

Roma, 14 apr. - "L`Italia prenda con forza le distanze dal dissennato attacco militare alla Siria realizzato da Stati Uniti, Francia e Regno Unito fuori dal quadro Nato, senza autorizzazione dell`Onu e sulla base della notizia a dir poco sospetta circa l`utilizzo di armi chimiche da parte delle truppe di Assad a Douma". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Andrea Cangini.

"A chi giova destabilizzare la Siria ed esacerbare i rapporti con la Russia quando i terroristi jihadisti sono stati quasi sconfitti? Possibile che gli stessi attori che nel 2011 scatenarono il caos in Libia non abbiano imparato nulla dai propri errori? Mai come oggi si avverte, per l`Italia, l`esigenza di un governo forte, responsabile e indipendente".